Muore straziato dalle lame della motozappa mentre lavora in giardino

Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Fano, in località Cannelle, dove un uomo è rimasto ucciso straziato dalla motozappa. L’uomo, un 95enne, era al lavoro sul suo piccolo appezzamento di terreno quando è avvenuto l’incidente.Immediati i soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco che hanno tenato di liberare l’uomo dalle lame della motozappa, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Sul posro per stabilire l’esatta dinamica anche la Polizia e gli Ispettori del lavoro.

Fonte Leggo – foto generica