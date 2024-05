Muore soffocata in casa, la figlia interrogata in caserma

Una donna di 66 anni è stata trovata svenuta in casa a Palidoro (frazione di Fiumicino) ed è morta all’ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, intanto la figlia è stata portata in caserma per essere interrogata. Si avanza l’ipotesi che si sia trattato di un omicidio per quanto riguarda la 66enne che viveva a Palidoro, poco distante da Roma, trovata svenuta in casa e portata all’Aurelia Hospital, dove però non ce l’ha fatta. A trovarla è stata una parente, che ha chiamato il 112 alle ore 12:15 circa. In ambulanza i soccorritori hanno tentato di rianimarla senza successo. Le forze dell’ordine hanno interrogato amici e famigliari su quanto successo ieri, 9 maggio, nell’abitazione della donna, ma al momento non si hanno certezze. La figlia è stata trattenuta in caserma perché non si esclude che possa essere stata lei a far perdere i sensi alla mamma, soffocandola.La salma è stata portata all’obitorio del Verano in attesa dell’esame autoptico e la sua abitazione è stata sequestrata. Le indagini non escludono nessuna pista, neppure quella di un soffocamento volontario. (leggo.it) – foto archivio

