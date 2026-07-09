Muore poco più che ventenne, comunità sotto choc

Una tragedia ha colpito la comunità di Paliano, sconvolta dalla morte del giovane Valerio Saccucci, deceduto dopo essere stato trovato in gravissime condizioni nei pressi della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza all’ospedale di Colleferro. Nonostante i tentativi dei medici, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le cause del decesso sono ancora tutte da accertare. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che sarà effettuata presso il Policlinico di Tor Vergata. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando nello sconforto amici, familiari e concittadini. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore.

Anche il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia del ragazzo, annunciando l’annullamento e il rinvio a data da destinarsi della manifestazione “Vino in Festa”, prevista per il prossimo fine settimana.

L’intera comunità si è stretta nel dolore per una scomparsa tanto improvvisa quanto drammatica, mentre si attende che gli accertamenti degli investigatori facciano piena luce sulle circostanze della tragedia.