Muore nel sonno a soli 20 anni

È andata a dormire perché non si sentiva bene e non si è più svegliata. Chiara De Paolis 20 anni, viveva a Paliano in località Terracciano insieme alla madre. Ieri pomeriggio si è andata a riposare perché non si sentiva bene,la madre vedendo che la figlia che dormiva così a lungo è andata a svegliarla, ma purtroppo la giovane era morta, molto probabilmente a causa di un malore,un arresto cardiocircolatorio.Il magistrato ha disposto l’autopsia che è prevista per la giornata di lunedì.

Foto archivio