Muore mentre è alla guida, inutile ogni soccorso

Tragedia all’alba di oggi, quando un 74enne di Atina è deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto, con ogni probabilità a causa di un malore improvviso.

Il fatto è avvenuto in Corso Munazio Planco, dove l’uomo ha perso il controllo della sua Alfa Romeo, finendo contro le scale di un’abitazione. Un impatto che ha subito fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, ogni sforzo si è rivelato inutile e per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato un malore improvviso che non ha lasciato scampo al conducente.

La salma è stata successivamente riaffidata ai familiari per la celebrazione delle esequie.

Foto archivio