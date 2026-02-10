Muore improvvisamente a 42 anni, sgomento e dolore per Danilo Fiorini

Veroli- Un silenzio carico di incredulità e dolore ha avvolto la comunità dopo la notizia della scomparsa improvvisa di Danilo Fiorini, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 42 anni.

Danilo si è spento il 10 febbraio, presso la sua abitazione, lasciando un vuoto profondo nella vita della sua famiglia e di quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Una notizia che ha colpito come un fulmine, spezzando una quotidianità fatta di legami, progetti e affetti.

A darne il triste annuncio sono la mamma, il papà, i fratelli, la sorella, la cognata, i nipoti, insieme agli amici e ai parenti tutti, uniti in un dolore composto ma lacerante.

I funerali si terranno domani,.mercoledì 11 febbraio, alle ore 15:30, presso la Basilica di Santa Maria Salome, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

In queste ore di profonda sofferenza, LiriTV si unisce con sincera partecipazione al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita che ha colpito non solo una famiglia, ma un intero tessuto umano e sociale.

Alla famiglia Fiorini va l’abbraccio rispettoso della nostra redazione, con l’augurio di trovare forza e conforto nel ricordo e nell’affetto di chi resta.

La scomparsa di Danilo Fiorini lascia un segno che va oltre le parole. Restano i ricordi, gli sguardi, i gesti semplici che continuano a vivere nel cuore di chi lo ha amato.

