Muore durante un’escursione sul Monte Cacume a Patrica

Tragedia nel pomeriggio di oggi sul Monte Cacume. Un uomo di 69 anni, residente a Ferentino, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in escursione sul versante montano, meta frequentata in questo scorcio di fine estate.

Immediato l’allarme e l’arrivo dei sanitari del 118, supportati dall’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. Per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Supino insieme ai colleghi forestali di Ceccano, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma con l’ausilio dell’elicottero. Successivamente la salma è stata affidata ai familiari.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Ferentino, dove il 69enne era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti in queste ore ai parenti.

Foto archivio

