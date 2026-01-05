Muore dopo l’incidente stradale: addio ad Alfredo Boni, 67 anni

È deceduto dopo il ricovero in ospedale Alfredo Boni, il 67enne residente a Supino rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nei pressi della rotatoria situata vicino al parcheggio, non lontano dal casello autostradale, lungo via Labrifico Cuppi.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. L’auto è finita fuori strada finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno soccorso il 67enne e disposto il trasferimento in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Nonostante le cure e i tentativi dei sanitari di stabilizzarne le condizioni, l’uomo è poi deceduto.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

