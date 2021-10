La tragedia e’ accaduta nel pomeriggio di ieri, Armando Zoffranieri 50enne di Monte San Giovanni Campano (frazione La Lucca) e’ stato travolto dal treno della metro A nella capitale, l’uomo ha perso l’equilibrio mentre era in attesa del treno. Una morte tragica accaduta sotto gli occhi di tantissime persone, sui binari della stazione di Giulio Agricola, purtroppo nessun ha potuto far nulla per aiutarlo. Armando Zoffranieri sposato, lascia una figlia.

