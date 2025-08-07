Muore a 54 anni durante i lavori alla rete fognaria: aperta un’indagine

Un nuovo, drammatico episodio di infortunio mortale sul lavoro ha scosso nel pomeriggio di oggi le comunità al confine tra Campania e Lazio. Un operaio di 54 anni ha perso la vita in un cantiere per la posa di una rete fognaria, travolto da una massa di terra mentre si trovava all’interno di uno scavo. La tragedia è avvenuta in via Vandra, nel territorio comunale di Rocca d’Evandro, a pochi chilometri da San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava operando all’interno del cantiere quando, per cause ancora da accertare, una grande quantità di materiale ha improvvisamente ceduto, seppellendolo. Le operazioni di soccorso, pur tempestive, si sono rivelate vane: per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, i Vigili del Fuoco, il personale dell’Ares 118 e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cassino, che ha disposto il sequestro dell’area e aperto un fascicolo d’inchiesta. Al centro delle indagini, la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere e l’eventuale presenza di responsabilità da parte del datore di lavoro o della ditta esecutrice. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti.