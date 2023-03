Muore a 31 anni in un incidente, aveva appena festeggiato il compleanno

Un ragazzo di 31 anni, Alessio Falasca, è morto nella tarda serata di martedì a Santa Marinella dopo un tragico incidente stradale: una tragedia per Alessio e la sua famiglia, in quello che doveva essere uno dei giorni più belli dell’anno, ovvero il suo compleanno. Proprio il 7 marzo infatti il giovane festeggiava 31 anni: nato il 7 marzo del 1992, aveva invitato pochi amici per una serata fuori, per brindare insieme.Falasca guidava la sua utilitaria su via IV Novembre, a Santa Marinella, quando ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro il muro di cinta di un’abitazione, scrive oggi il quotidiano Il Messaggero. I residenti hanno sentito il rumore dello schianto e hanno subito chiamato i soccorsi: Alessio è quasi certamente morto sul colpo, lievemente ferito l’amico che era seduto al suo fianco. Oggi, giovedì 9 marzo, i funerali nella chiesa di San Giuseppe.La notizia della morte del 31enne ha suscitato commozione in città, dove il ragazzo abitava con la sua famiglia e lavorava in una società di noleggio auto. Sul luogo dell’incidente, un continuo via vai di amici e parenti: qualcuno ha deposto lumini accesi e ha pregato, altri hanno portato dei fiori. «Purtroppo quella che doveva essere una giornata di festa dedicata alle donne la nota di cordoglio diffusa ieri dal sindaco Tidei- è stata funestata da una tragedia, la morte di un ragazzo di appena 31 anni. Mi stringo ai genitori di Alessio, porgendo loro le miei condoglianze e quelle dell’intera amministrazione».

(Foto e fonte Leggo)

