MSGC,Taglienti e Mariani al 15° Rally Ronde del Canavese

La gara apre la stagione 2021 dei rally, giù il gas per i piloti della DrcSportsManagement Taglienti Graziano e il navigatore Mariani Davide, della scuderia ANG Rally Team (Autofficina Nano Gomme di Monte San Giovanni Campano, Frosinone) e assistiti dalla DrcSportsManagement, saranno alla 15.ma edizione del Rally Ronde del Canavese, la gara che apre la stagione rallystica 2021, in programma il 27 e 28 Febbraio a Rivarolo Canavese, provincia di Torino..I cavalli vapore da domare saranno quelli Renault Clio Williams A7 che verrà messa a dura prova nella prova speciale su asfalto da ripetere 4 volte.Il Rally Ronde del Canavese è diventata ormai una gara storica, tradizionale, nel panorama rallystico italiano, quest’anno impreziosita anche da un buona partecipazione di piloti stranieri provenienti da Svizzera, Corsica, fino alla Polonia.Avversari tosti per i nostri Taglienti e Mariani che però avranno la possibilità di mettersi in luce fin dal primo appuntamento della stagione 2021.Per Taglienti a Mariani la gara è un fondamentale test in vista del CRZ, Campionato Rally di Zona.Appuntamento quindi sabato 27 febbraio dalle 8:30 per le verifiche tecniche e dalle 10 per il shake down, i test delle vetture da gara.Domenica 28 febbraio dalle ore 8 rombo dei motori e via alla gara vera e propria.