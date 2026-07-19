MSGCampano – Schianto nella notte, due giovani intrappolati nell’auto

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Grave incidente nella notte in località Sant’Onofrio, dove una Fiat Punto è uscita improvvisamente di strada andando a schiantarsi con violenza contro un muretto.Nell’auto viaggiavano due giovani che, a causa del forte impatto, sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertarne le cause. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di mantenere la massima prudenza, soprattutto durante le ore notturne. Foto archivio