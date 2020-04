MSGCampano (FR) – La proposta di Fare Verde: Un fiore ogni tomba per Pasqua

Fare Verde Gruppo di Monte San Giovanni Campano propone all’amministrazione comunale di far deporre simbolicamente un fiore per ogni tomba per il giorno di Pasqua. A causa dell’emergenza coronavirus i cimiteri sono stati chiusi e i dolenti non potranno recarsi a far visita ai propri cari defunti anche solo per una preghiera. Per essere vicini alle famiglie nel rispetto delle regole imposte dal Governo Italiano e dalla Regione Lazio si propone al sindaco di disporre un fiore per ogni tomba nei due cimiteri Monticiani nel giorno di Pasqua. .Un fiore offerto per i defunti e per onorare la memoria di chi non è più tra di noi, soprattutto in un momento così difficile. Per effetto della pandemia da covid-19 sarà una Pasqua diversa, priva anche di certe abitudini e rituali ai quali siamo abituati in occasione di certe ricorrenze, ma non per questo dobbiamo dimenticare gli affetti più cari. Fare Verde spera fermamente nella realizzazione dell’inziativa capace di generare perle preziose da conservare nello scrigno della nostra coscienza.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano