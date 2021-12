MSGC – Veronesi e Ciardi: “Inaugurazione del Parcheggio di Vaglie San Nicola, l’amministrazione Cinelli scende sempre più in basso.”

“Che figura di m…” avrebbe detto Emilio Fede, noto giornalista italiano già direttore del TG1 e del TG4; sì, proprio così avrebbe detto. Che l’attuale Sindaco Emiliano Cinelli fosse inconcludente, lo si è evinto già dalle prime settimane post-elettorali, ma che si rivelasse anche insensibile fino a questo punto, non avremmo mai voluto crederlo.

Con lettera prot. n. 18700 del 17/11/2021, l’attuale gruppo consiliare “Impegno Comune”, composto dall’ex sindaco Angelo Veronesi e dall’ex Presidente del Consiglio Comunale Michele Ciardi, ha proposto al sindaco Emiliano Cinelli di pianificare l’inaugurazione del “Parcheggio a raso” sito in località Vaglie San Nicola per il giorno 5 dicembre 2021, data in cui quest’anno, in tale zona, si sarebbero tenuti i festeggiamenti in onore proprio di San Nicola. Quale occasione migliore di una data così importante per la comunità locale? Tra l’altro nella richiesta in questione veniva evidenziato che detta opera, realizzata dalla precedente Amministrazione, era stata “…fortissimamente voluta e desiderata al fine uso pubblico, dal compianto ex assessore ai LL.PP. Romanino Cimaomo”, deceduto a causa del Covid-19 pochi mesi prima, mentre era nel pieno della sua attività politico-amministrativa. A questo punto il Sindaco sapete cosa fa? Ignora, come sempre ormai, la proposta pervenuta. A seguito di una nota di disappunto (prot. n. 20218 del 10/12/2021), sempre trasmessa da Veronesi e Ciardi e sempre indirizzata al sindaco Cinelli, nella quale tra le altre cose, veniva evidenziato anche l’atteggiamento irrispettoso nei confronti della cittadinanza che aveva il diritto di poter fruire di un’opera pubblica terminata, 2 giorni prima del Santo Natale, decide di procedere “all’apertura” di tale opera pubblica il giorno lunedì 27 dicembre alle ore 10:00. Scelta scellerata ovviamente, in quanto giorno feriale e per di più in mattinata. Non ha assolutamente concordato tale evento con alcuno, non ha affisso manifesti e/o locandine, non lo ha pubblicato sul sito istituzionale del comune, non lo ha comunicato ai realizzatori dell’opera, non ha invitato la locale “Associazione Culturale Santi Antonio e Nicola” e, cosa veramente gravissima che denota la pochezza e l’insensibilità di tale persona, non si è degnato nemmeno di invitare la famiglia del compianto ex assessore Cimaomo Romanino. All’evento erano presenti infatti: il sindaco Emiliano Cinelli, il parroco Don Giacinto Mancini, qualche amministratore di maggioranza e pochissimi locali che ne avevano sentito parlare.

< Cara città di Monte San Giovanni Campano – dichiarano Veronesi e Ciardi – così in basso non eri mai scesa, ma noi del gruppo consiliare “Impegno Comune” promettiamo di riportarti allo splendore di qualche mese fa; al periodo in cui ci si dedicava a pianificare e realizzare opere pubbliche utili, costruttive, migliorative, di decoro e di abbellimento, e non ci si accaniva a fare “dispettucci” per mostrare e dimostrare solo arroganza, superficialità e presunzione >.

COMUNICATO STAMPA

Correlati