MSGC / Veroli piangono Giada, scomparsa a soli 14 anni: il commovente addio dell’IIS Sulpicio

Profondo dolore a MSGC e Veroli per la prematura scomparsa di Giada Palombi, la giovane studentessa venuta a mancare dopo una malattia che ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità scolastica. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto comparsi sui social, segno dell’amore e della stima che la ragazza aveva saputo conquistare con il suo sorriso e la sua dolcezza.A ricordarla con parole cariche di commozione è stato anche l’IIS Sulpicio, l’istituto frequentato da Giada, che ha condiviso una sua fotografia accompagnata da un lungo messaggio di vicinanza alla famiglia. “La Dirigente scolastica, i docenti, il personale e gli studenti tutti partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Giada, venuta a mancare prematuramente”, si legge nella nota pubblicata dalla scuola.

L’istituto ha voluto sottolineare il ricordo di una ragazza speciale, capace di lasciare un segno profondo in chiunque l’abbia conosciuta grazie alla sua forza, al coraggio e alla sensibilità dimostrati anche nei momenti più difficili. “In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendone il dolore e custodendo con commozione il ricordo di una ragazza speciale che resterà per sempre parte dei nostri cuori e della nostra scuola”, prosegue il messaggio.

Particolarmente toccante il saluto finale rivolto alla giovane studentessa: “Ciao Giada, continuerai a vivere nei pensieri e nel cuore di tutti noi”. Un dolore che ha colpito profondamente le due comunita’, dove in tanti stanno manifestando vicinanza alla famiglia Palombi nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.