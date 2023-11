MSGC, un weekend di emozioni all’insegna del divertimento

Un weekend denso di emozioni vi attende a Monte San Giovanni Campano. Due giorni all’insegna del divertimento, della cultura e delle esperienze con diverse proposte pronte a soddisfare ogni palato. Sabato pomeriggio, La Ciera dei Colli, sarà nuovamente approdo di #mareverde, uno degli appuntamenti del cuore di #vivimonte. Piedi nudi e occhi bendati per lasciarsi inebriare attraverso tutti i sensi, dalla forza ancestrale della natura che la sconfinata distesa di ulivi de La Ciera custodisce. L’immersione in uliveto di sabato sarà a partecipazione gratuita previa prenotazione al link https://shorturl.at/nxzK0. La serata di sabato vedrà l’attesissimo ritorno di Giramonte, una straordinaria occasione di incontro per convivialità e tradizione, dove musica e cibo si calano da protagonisti nei vicoli del centro. Monte San Giovanni Campano diventerà un palcoscenico di buon umore sotto le stelle a partire dalle 18, dove il buon vino brinderà alla tipicità, danzando sulle note di melodie popolari. Un ritorno alle origini che verrà riproposto anche la domenica sin dalla mattina, dove non mancheranno gli stand delle tante cantine, snodate lungo il percorso pensato dai promotori, proprio l’associazione culturale Giramonte Aps. Un borgo in festa che ospiterà anche una special edition di #castellomonte in tandem con #lechiesedimonte. Potendo approfittare della variegata offerta enogastronomica che colorerà il borgo, domenica sarà possibile scoprire la fortezza magica che di Monte è emblema, il Castello Ducale. Ci saranno due tour, organizzati in collaborazione con Discover Ciociaria al prezzo agevolato di 7 euro con visita guidata inclusa a cura delle guide abilitate della Cooperativa L’Airone. Primo turno in partenza alle 10 mentre il secondo prenderà il via alle 11:45. Nel pomeriggio, si potranno visitare le chiese del centro storico, sempre accompagnati dalle voci sapienti della Cooperativa L’Airone. Doppio giro gratuito per #lechiesedimonte, uno alle 14:30 e l’altro alle 16:30.

Per prenotare il proprio turno e la partecipazione ad entrambi i percorsi, tutti i dettagli su Eventbrite https://shorturl.at/nUY69

COMUNICATO STAMPA