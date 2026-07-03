MSGC – Strada dimenticata, scoppia la protesta: “Promesse tradite”

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Si accende la polemica sul piano provinciale da 8,9 milioni di euro destinato alla manutenzione della rete viaria. Al centro delle contestazioni c’è l’esclusione della Strada Provinciale 114, nel tratto di accesso nord in località Ripiano, un intervento che, secondo l’associazione culturale “Msgc Futura”, era stato più volte sollecitato e ritenuto prioritario per la sicurezza dei residenti.

A intervenire è la presidente dell’associazione, Lorella Biordi, che esprime forte delusione nei confronti dell’amministrazione provinciale.

Secondo Biordi, la manutenzione delle strade dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per garantire la sicurezza dei cittadini. L’associazione ricorda che già due anni fa aveva promosso una raccolta firme, sostenuta dai residenti della località Ripiano, per chiedere la messa in sicurezza della S.P. 114, ritenuta particolarmente critica.

L’associazione sostiene inoltre che, dopo diversi incontri e sollecitazioni, sarebbe arrivata una rassicurazione sull’avvio dell’iter per l’affidamento dei lavori. Per questo motivo, l’annuncio del piano straordinario per la viabilità aveva alimentato la speranza che l’intervento fosse finalmente inserito tra quelli finanziati.

La pubblicazione dell’elenco degli interventi, invece, avrebbe riservato una sorpresa amara: il tratto della S.P. 114 non compare tra le opere previste. Una decisione che “Msgc Futura” definisce incomprensibile e che, secondo la presidente Biordi, non sarebbe motivata da ragioni tecniche ma da valutazioni di altra natura.

L’associazione parla di un impegno disatteso e sostiene che le priorità non sarebbero state individuate esclusivamente sulla base delle reali esigenze del territorio. Da qui l’appello affinché venga fatta chiarezza sulle motivazioni dell’esclusione e venga ripristinato il progetto per la messa in sicurezza della strada.

“Msgc Futura” annuncia infine che continuerà a seguire la vicenda e a rappresentare le istanze dei residenti di località Ripiano, chiedendo risposte alla Provincia e ribadendo che la sicurezza della viabilità non può essere considerata una questione secondaria.