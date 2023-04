MSGC – Solo insensate giustificazioni sulla mancanza dei loculi al cimitero

< L’attuale sindaco Cinelli – rispondono i consiglieri del gruppo Impegno Comune Ciardi e Veronesi – continua a fare chiacchiere, cercare scuse e addirittura ci accusa di speculare sui defunti; ma ci rendiamo conto di chi guida la politica della nostra “ancora” bella città? In merito alla mancanza di loculi nel cimitero capoluogo la realtà è una sola, e cioè che in un anno e mezzo, nonostante la passata amministrazione Veronesi abbia lasciato entrambi i cimiteri comunali in uno stato talmente decoroso che vengono presi come modello a cui ispirarsi sia tecnici che amministratori di altri comuni anche oltre la nostra provincia e, nonostante abbia lasciato un progetto esecutivo di 150 loculi approvato anche dal genio civile e pronto per la realizzazione, non è stata capace di realizzare un solo loculo ed oggi siamo rimasti senza. Ma il sindaco Cinelli, non solo non concretizza, fa anche proclami di proposte improponibili, assurde, e che denotano una totale incompetenza amministrativa, come quella della traslazione del finanziamento di € 4.750.000 ottenuto per gli interventi di messa in sicurezza della scuola Angelicum che, nonostante i lavori siano stati appaltati da due anni, ovvero nell’Aprile 2021, ancora non hanno avuto inizio, allo stesso modo adesso, parla di una proposta fatta ai padri Cappuccini per la cessione dell’area contigua al cimitero. Ma lo sa il sindaco Cinelli che neanche questa strada è percorribile? Gli consigliamo di documentarsi e farsi spiegare che l’area in questione, non è né destinata né prevista come “area cimiteriale” nel vigente Piano Regolatore Generale e che concretizzi qualcosa invece di perdere tempo in iniziative irrealizzabili e senza senso. Crediamo anche che l’attuale sindaco, all’interno del cimitero non sia mai entrato o che sia molto distratto per non sapere invece che, al suo interno, c’è un’area di circa 1.500 mq libera e disponibilissima alla realizzazione di nuovi loculi posta a lato dell’ultimo padiglione prospiciente le cappelle gentilizie poste a confine con la strada per il caseggiato Palombi. Che tristezza! Siamo passati da serietà e concretezza a chiacchiere ed incompetenza >.

COMUNICATO STAMPA