MSGC, Sindaco Veronesi :” aggiornamento Covid sul territorio comunale”

Carissimi concittadini, torno ad informarVi in merito all’andamento della curva epidemiologica che interessa il nostro territorio comunale. Ad oggi, dal report SISP/ASL si registrano in totale n. 3 casi di positività al Covid-19.I totali contagiati dall’inizio della pandemia sono stati pari a n. 1.138, negativizzati n. 1.117 e purtroppo deceduti n. 18.La situazione è abbastanza tranquilla e costantemente monitorata ma non bisogna abbassare la guardia, anzi, occorre adottare comportamenti di responsabilità in linea con le attuali disposizioni, tant’è che a livello nazionale e regionale dalla “Sorveglianza Epidemiologica – Dipartimento malattie infettive dell’ISS”, emerge un quadro in evoluzione che conferma come anche nel nostro paese – Italia, come tra l’altro nel resto d’Europa, la variante Delta del virus sta diventando prevalente.C’è un rischio moderato che la nostra regione Lazio possa rientrare a breve in “zona gialla”.L’input della manager ASL – Direttore Generale Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, è un vero e proprio invito ai Sindaci a sensibilizzare i propri concittadini a sottoporsi alla profilassi vaccinale; ritiene che ciò sia “una scelta di cuore”.Non vanifichiamo i sacrifici di un anno e mezzo e allontaniamo lo spettro della zona gialla.Vi ricordo che a tutt’oggi vige l’uso della mascherina sia al chiuso che nei luoghi all’aperto ove non è possibile mantenere il previsto distanziamento, nonché la prescritta distanza interpersonale e raccomando in particolare, la frequente igienizzazione delle mani.

comunicato stampa