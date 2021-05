MSGC, servizio Igienico pubblico: sinergia tra cittadinanza ed Amministrazione

Il Sindaco informa la cittadinanza che un altro obiettivo di questa Amministrazione è la realizzazione di un servizio igienico pubblico a servizio del Centro Storico che da sempre ne è sprovvisto, ad eccezione di due locali indecorosi a suo tempo ricavati sotto le cosiddette “Volte” in via Valle e da oltre venti anni fuori servizio. A tale scopo si è pensato di fare ricorso a soluzioni innovative già operative nei centri storici di tantissime città, anche metropolitane, italiane ed estere, nonché nel centro della repubblica di San Marino adiacente “La Rocca”. Tale servizio igienico è costituito da un monoblocco prefabbricato amovibile, dotato di un sistema di lavaggio, pulizia ed igienizzazione automatizzata di ultima generazione coperto da brevetto europeo ed utilizzabile indistintamente da uomini, donne e diversamente abili. Il rivestimento esterno è stato scelto di tipo specchiato per una migliore armonizzazione con il circostante contesto ubicativo, ovvero in Via Valle e precisamente nello spazio utilizzato a parcheggio prospiciente l’arrivo della scala a sbalzo proveniente dalla sottostante area. Tale soluzione ubicativa, posta a metà strada tra piazza Marconi ed il monumento ai caduti, provvista di autorizzazione paesaggistica, consente un utilizzo ai cittadini che si trovano in tali contesti. Atteso i suggerimenti ed i consigli di alcuni locali cittadini, si è constatato che tali indicazioni sono da ritenersi costruttive e si è quindi dell’avviso, dopo meditata riflessione, di procedere con l’allestimento di tale servizio igienico autopulente nella sottostante area adiacente la strada provinciale M.S.G.C. – Strangolagalli; ciò anche in virtù del fatto che una buona amministrazione, interagisce con i propri concittadini ai fini del bene comune. Certo che questa amministrazione non lascerebbe mai ai cittadini opere obbrobriose come quelle realizzate da altre amministrazioni, quali per esempio, il parcheggio “ecomostro” di via Santa Giusta ed il Centro Servizi di via Valle. Un ringraziamento va ai concittadini che in maniera educata e civile hanno rappresentato di scegliere una soluzione migliorativa rispetto a quella prevista. Questo lo stile e la linea di condivisione delle scelte con la propria cittadinanza, che da sempre caratterizza questa amministrazione. E’ da persone responsabili e sagge, fare un “passo indietro” quando vengono prospettate soluzioni migliorative.

COMUNICATO STAMPA