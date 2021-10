MSGC, ricordato il sacrificio di Norma Cossetto. Chiesta l’intitolazione di una via

Si è svolta il 5 ottobre 2021 , alle ore 17:30, in via valle , a Monte San Giovanni Campano , davanti al monumento ai Caduti la manifestazione denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi. L’evento si è svolto grazie all’associazione culturale Gioventù Protagonista organizzata con la collaborazione tra la vicepresidente della stessa Maria Lucia Belli e il comitato 10 febbraio. “È stata una cerimonia semplice, abbiamo ricordato degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e 5 ottobre. Dopo la deposizione di una composizione floreale, abbiamo ricordato la vita e l’eroica fine della giovane studentessa. È stata una manifestazione condivisa che è andata oltre gli schieramenti partitici e ha goduto dell’apprezzamento di tutti. Chiederemo all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta siamo pronti ad avviare una raccolta di firme tra la popolazione.” Gioventù protagonista Vicepresidente Maria Lucia Belli.

COMUNICATO STAMPA

