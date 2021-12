MSGC – Richiesta al sindaco smentita in merito alla dichiarazione sui rifiuti

I Consiglieri Comunali Michele Ciardi ed Angelo Veronesi, componenti del Gruppo consiliare “Impegno Comune”, chiedono al Sindaco Cinelli immediata smentita e rettifica in merito a quanto dichiarato nell’articolo pubblicato sul quotidiano Ciociaria Oggi del 19 dicembre 2021. < E’ assolutamente inaudito e sconcertante – dicono – che l’attuale Sindaco Cinelli, dopo circa due mesi e mezzo dalla sua proclamazione a sindaco della città di Monte San Giovanni Campano, oltre a mostrare e dimostrare assoluta incapacità amministrativa, continua a giustificare insuccessi e scelte scellerate, addossando colpe e responsabilità ad altri. Non è la prima volta che questo accade. Il nostro Gruppo Consiliare “Impegno Comune” infatti, si è fatto promotore di diverse interrogazioni per cercare di conoscere il motivo di diverse scelte che poi, inevitabilmente, hanno comportato conseguenti disservizi e, puntualmente, l’attuale Sindaco ha cercato di scaricare le proprie responsabilità su altri, soprattutto sull’amministrazione uscente che invece ha lasciato una situazione chiara, solida, stabile e concreta ed il tutto si evince sia dalla verifica di cassa, ove è stato riscontrato un attivo di circa un milione e seicentomila euro, sia dalle opere pubbliche realizzate, da realizzare e tutt’ora in corso. La cosa più assurda e sconcertante, nel caso specifico, è che, a seguito di una nostra specifica interrogazione prot. n. 20219 del 10 dicembre 2021, con la quale chiedevamo all’Amministrazione attuale per quale motivo la ditta non ha consegnato i kit per la raccolta dei rifiuti a domicilio, come previsto dal capitolato di appalto, ma ha organizzato dei punti di distribuzione creando, non solo evidenti disagi ai cittadini che per ore sono stati anche al freddo e sotto la pioggia, ma anche vere e proprie occasioni di assembramento, noi ancora non abbiamo ricevuto formale risposta ma, poiché l’interrogazione stessa è stata pubblicata anche sulla stampa (Ciociaria Oggi del 18/12/2021), l’attuale Sindaco Cinelli, si è apprestato a fornire solo alla stampa stessa, dichiarazioni assurde, pretestuose, tendenziose e prive di ogni fondamento, con le quali scarica tali scelte, alla precedente Amministrazione Veronesi. Allo stesso modo si è comportato in merito ai ritardi dell’attivazione della mensa scolastica ed alla problematica dell’installazione dell’antenna 5G in località Civitella. Come se non bastasse, molti concittadini riferiscono di diversi amministratori che giustificano determinate attuali mancanze a causa degli ingenti debiti lasciati dalla precedente Amministrazione; il tutto ovviamente, assolutamente falso, come tra l’altro si evince dal verbale della verifica di cassa, conservato agli atti presso il comune e sottoscritto anche dall’attuale sindaco Cinelli. Il bilancio comunale è sanissimo, a fronte di innumerevoli opere pubbliche realizzate, tutt’ora in corso e pianificate ma ancora da realizzare. Abbiamo il dovere morale di rassicurare i concittadini di aver lasciato un bilancio virtuoso; il problema infatti non è il bilancio, ma le capacità di gestire ed amministrare la cosa pubblica e, proprio in questo, obiettivamente, questa amministrazione evidenzia un notevole imbarazzo >.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio