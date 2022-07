MSGC – Riapre la piccola isola ecologica a Laoria ma i servizi sono più che dimezzati

Dopo circa 9 mesi la montagna ha partorito il topolino. E’ stata emessa l’ordinanza sindacale per la riapertura dell’isola ecologica alle Mastrazze come se nulla fosse accaduto in passato, come se si fosse trattato di un piccolo incidente di percorso, come se quel servizio fosse stato un regalo per gli utenti. Fare Verde Monte San Giovanni Campano non può accettare l’ordinanza ZOPPA emessa dal sindaco Cinelli per la riapertura di quello che è solo un recinto di rete metallica, di sovietica memoria, dotato di telecamere per lo più rivolte all’interno del recinto a mò di campo di concentramento. Ci vuole molto di più per essere un’isola ecologica ed infatti dopo tanto denaro pubblico speso per quella struttura si legge che sarà a mezzo servizio dal 4 luglio 2022 a seguire. Dopo 9 mesi di chiusura per gli adeguamenti perché era stata costruita male potrà ricevere solo ingombranti e RAEE. La protesta di Fare Verde sarà durissima e dal 4 luglio 2022 sarà integrato l’esposto già presentato al Tribunale Regionale della Corte dei Conti rappresentando il servizio di igiene urbana filo e per segno allegando anche l’ordinanza del Sindaco Cinelli. Fatto è ed è inconfutabile che l’isola ecologica non potrà ricevere buona parte delle tipologie di rifiuti che si trovano abbandonati. Se non c’è nessun luogo dove poter conferire piccole quantità di rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici fuori uso, sanitari dismessi e altri rifiuti speciali come le batterie , le pile a secco, le lampade a risparmio energetico, l’olio vegetale esausto, l’olio minerale , gli indumenti ecc ecc vuol dire che manca la volontà di risolvere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade, nei fossi e nei boschi e nel sistema fognario con grave ripercussione per i nuovi depuratori che vanno in blocco anche con un solo litro di olio usato per le fritture. Si ricorda agli amministratori Comunali che il territorio va tutelato sempre e non “a rate” ma visto che non importa nulla a nessuno vuol dire che da ora in poi Fare Verde Monte San Giovanni Campano si comporterà come si è comportata con la precedente amministrazione comunale.

Fare Verde Monte San Giovanni Campano

Nella foto rifiuti abbandonati davanti all’isola ecologica Laoria di Monte San Giovanni Campano

Comunicato stampa