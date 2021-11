MSGC – Replica di Veronesi sul bilancio attuale

Il Sindaco uscente di Monte San Giovanni Campano Angelo Veronesi, in ordine alla risposta dell’attuale Sindaco Emiliano Cinelli, replica significando quanto segue: < Inverosimile sconfessare ciò che si è sottoscritto alla luce del sole e cercare di snaturare e mistificare la realtà dei fatti. La richiamata osservazione dell’organo di controllo, peraltro debitamente riscontrata in Consiglio Comunale, non afferisce le tematiche in ordine allo “status attuale” del bilancio, tanto più dei fondi di cassa. Vero è, come da atti giacenti presso la sede comunale – Ufficio Ragioneria, e chiunque ne può prendere visione, che ad oggi, la mia Amministrazione ha lasciato un attivo di cassa pari ad € 1.594.242. Il tutto come da verbale di “Verifica di cassa” sottoscritto oltre che dal Revisore dei Conti, anche dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dal Segretario Generale, ed anche dallo stesso Sindaco Cinelli. Si evidenzia che tali somme sono libere da ogni vincolo ed immediatamente utilizzabili. Comprendo la sua acerbità in merito all’attività finanziaria dell’Ente Comune, per cui consiglio di meditare attentamente prima di rispondere e/o farsi suggerire correttamente >.

Comunicato stampa

Correlati