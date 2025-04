MSGC rende omaggio al Car. Mario Vona. Presente anche il Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone

Si è svolta a Monte San Giovanni Campano una solenne cerimonia di commemorazione per il rientro delle spoglie mortali del Carabiniere Mario Vona, che nell’ottobre del 1943 venne deportato in Germania nel campo di concentramento 7 campo A, ad aprile fu colpito da una bomba e ferito gravemente, poco dopo morì. L’evento, fortemente sentito dalla comunità, ha visto una partecipazione ampia e composta, nel segno della memoria e del rispetto per il sacrificio estremo di chi ha dato la vita per la libertà.

La cerimonia ha preso il via alle ore 17:00 con l’arrivo delle spoglie partite da Roma, con un primo passaggio in via Mario Vona, dove sorge il monumento a lui dedicato. Il corteo ha poi raggiunto Piazza Guglielmo Marconi, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale davanti alla Chiesa Collegiata di Santa Maria della Valle, accompagnata da picchetto d’onore, deposizione di una corona d’alloro e successiva celebrazione eucaristica.

A rappresentare l’Amministrazione Provinciale di Frosinone è stato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, in delega al Presidente della Provincia, Luca Di Stefano.

“Essere oggi qui, accanto alla comunità di Monte San Giovanni Campano, è un dovere morale oltre che istituzionale – ha dichiarato il Presidente del Consiglio –. Il ritorno delle spoglie del Carabiniere Mario Vona rappresenta un momento di profonda commozione e di altissimo valore storico e civile. La Provincia di Frosinone è onorata di condividere con l’Arma dei Carabinieri e con i cittadini questo momento di memoria e gratitudine per chi ha sacrificato la propria vita per un ideale di giustizia e libertà.”

Il Presidente Quadrini ha inoltre voluto ringraziare il Sindaco di Monte San Giovanni Campano, Emiliano Cinelli, l’Amministrazione comunale, il

Vicesindaco Sabrina Sciucco, e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, per l’impegno nella realizzazione di questa cerimonia solenne, segno tangibile del rispetto per i valori fondanti della Repubblica.