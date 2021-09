MSGC – Protesta per il nuovo piano di turnazione NOTTURNO, per la fornitura di acqua potabile, emesso sul sito web di Acea Ato 5

-Vibrata protesta per il nuovo piano di turnazione NOTTURNO, per la fornitura di acqua potabile, emesso sul sito web di Acea Ato 5. Mancato rispetto del vecchio piano di turnazione. Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano rappresentata dal Dott. Marco Belli nato a Monte San Giovanni Campano il 4.4.1961 ed ivi residente in via Roma 25 con la presente , nell’interesse collettivo, rappresenta che Acea Ato 5 Spa emise un comunicato per la turnazione del servizio di fornitura di acqua potabile per numerose zone del Comune di Monte San Giovanni Campano; Acea Ato 5 Spa emise il suo comunicato unilaterale per la turnazione del servizio di fornitura di acqua potabile per il Capoluogo di Monte San Giovanni Campano annunciando orari di servizio dalle 06.alle 19.00 pomeridiane che da almeno 15 giorni non sono più rispettati. Si rappresenta infatti che la turnazione idrica prevedeva la chiusura della mandata di acqua potabile alle ore 19.00 mentre da almeno due settimane la chiusura per la mandata di acqua potabile avviene alle 17.30. Cosa ancora più sconcertante è che Acea Ato 5 Spa ha pubblicato il nuovo piano di turnazione idrica (razionamento) annunciandolo su una mappa da cliccare presente sul sito web dell’azienda come di seguito illustrato in foto. Acea ha modificato la turnazione del servizio con tanta fantasia annunciando alla popolazione che la fornitura di acqua potabile avverrà in orario NOTTURNO e precisamente dalle ore 19.00 serali alle 06.00 del mattino come si può leggere dal sito web del gestore SII. https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-dellepersone/acqua/acea-ato-5/turni-frosinone-provincia.

comunicato stampa – foto archivio