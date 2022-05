MSGC – Piscina Comunale, le precisazioni di Ciardi e Veronesi

I Consiglieri Comunali Michele Ciardi ed Angelo Veronesi, componenti del Gruppo consiliare “Impegno Comune”, ritengono doveroso informare i concittadini di Monte San Giovanni Campano come stanno veramente le cose al di là dei soli e soliti proclami propagandistici che l’attuale amministrazione fà da ben otto mesi. < Altro che “risorgimento” – dicono – noi siamo felicissimi che la nostra piscina comunale, che rappresenta una importantissima struttura sportiva del nostro territorio e non solo, finalmente riapra. Il sindaco Cinelli però, invece di battersi il petto facendo dei ripetuti “mea culpa” per il ritardo causato solo dalla sua inerzia, perché ci sono voluti ben otto mesi solo per mettere una firma sul contratto già predisposto verso la fine della passata legislatura, sbandiera ai quattro venti il fatto che addirittura la struttura riaprirà a settembre, sottacendo ovviamente, l’immenso impegno e risultati ottenuti dalla precedente amministrazione indispensabili per tale esito. Nel periodo di chiusura, NON CAUSATO CERTAMENTE DA NOI infatti, sono state espletate diverse gare finalizzate all’aggiudicazione dei lavori di adeguamento funzionale-strutturale completamente finanziati dal CONI. A completamento di questi lavori siamo riusciti a far predisporre in tempi record, nonostante le notevolissime difficoltà, il quadro economico-finanziario necessario per far espletare la gara per la gestione della nostra piscina. A seguito poi di diversi e ripetuti solleciti nei confronti dell’amministrazione provinciale per accorciare i tempi di aggiudicazione di quest’ultima gara, finalmente nel mese di marzo dello scorso anno, la gestione è stata affidata alla ditta Sportfly di Sora. A ciò sono seguite le acquisizioni delle certificazioni come previsto, per giungere alla stipula del contratto. La stessa ditta aggiudicataria però, avrebbe accettato di firmare il contratto solo dopo ulteriori interventi di adeguamento degli impianti elettrico ed idraulico, lavori effettuati celermente proprio con l’intento di riaprire prima possibile. Se il sindaco Cinelli ha impiegato otto mesi per mettere una firma su un contratto con tutta “la pratica” già pronta, e se ne vanta pure, ecco spiegato perché ancora, a Monte San Giovanni Campano, non si riesce a vedere nulla di concreto anzi, vengono bloccati lavori e servizi già in essere, come per esempio l’isola ecologica, chiusa da mesi per un modulo abitativo ed un bagno chimico che si installano in un’ora, senza parlare di Scuole, Campi Sportivi e tante altre innumerevoli opere programmate, finanziate, iniziate e bloccate al palo; mah! >

COMUNICATO STAMPA

