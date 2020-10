MSGC – Modifica PRG costruzione distributore carburanti. Fare Verde ricorre al Difensore Civico della Regione Lazio

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano si prepara ad agire nei confronti del Comune di Monte San Giovanni Campano passando attraverso la via bonaria del Difensore Civico della Regione Lazio. Il Gruppo Monticiano dell’associazione Fare Verde contesta la mancata ostensione degli atti relativi alla modifica del PRG per la costruzione di un grosso impianto per la distribuzione di carburanti lungo la superstrada Sora / Ferentino in area protetta che insiste sul territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano.

Fare Verde contesta la mancata ostensione degli atti sul sito web del Comune nella sezione Albo Pretorio e in qualsiasi altra pagina o finestra di quel sito web. Circostanza che non ha permesso fino a questo momento eventuali osservazioni alla modifica del PRG da parte di privati cittadini, associazioni e comitati.

Il Comune di Monte San Giovanni Campano permette la visione degli atti presso l’ufficio di segreteria ma questa modalità non è ritenuta idonea per studiare la documentazione che necessita di lunghi momenti di approfondimento che non si possono di certo fare davanti agli impiegati.

Fare Verde non è comunque disposta a mettere alla lImposta l’immagine in evidenzauce la propria Intelligence per l’Ambiente che è già impegnata in diversi procedimenti Giudiziari che aspettano solo l’espletamento dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Frosinone o addirittura presso il Tribunale di Cassino dove di certo c’è già il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici di Monte San Giovanni Campano imputato per falso in atto pubblico.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano non nasconde che la costruzione del 9° distributore di carburanti sul territorio comunale ,e per di più quest’ultimo in area soggetta ai vincoli imposti dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio, sia esagerata.

L’associazione rompe ogni indugio e dichiara apertamente che non si fida dell’ufficio tecnico comunale che l’ha già ritenuta per iscritto non titolata all’acquisizione dei documenti nonostante la trasmissione dello Statuto, dell’atto Costitutivo e dei nominativi delle cariche in corso; Non si fida dei politici perchè molti di loro sono in lite con l’associazione.

E’ Fare Verde a pretendere l’ostensione di tutti i documenti e il differimento dei tempi di pubblicazione sull’albo pretorio come prevedono le leggi dello Stato anche per recuperare il tempo trascorso e perduto per le eventuali osservazioni.

Comunicato stampa a firma di Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano.