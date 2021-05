MSGC, Maria Lucia Belli (GN): “Coronavirus, piano piano si torna alla normalità”

Dopo un lungo periodo in zona rossa e poi arancione siamo tornati in zona gialla, il Comune di Monte San Giovanni Campano ha sofferto e non poco piangendo le sue vittime e i suoi numerosi contagiati. Piano piano dalla scuola ai bar e ristoranti le piccole attività stanno riaprendo gradualmente e sarebbe con grande piacere rivedere anche la

Biblioteca Comunale Pio Valeriani sita in Via San Luigi finalmente aperta. Un piccolo luogo che pupula di cultura e sapere per grandi e piccoli, fatto non solo di libri ma anche di importanti rinvenimenti storici. A causa del COVID le visite presso la biblioteca potrebbero avvenire previo appuntamento e l’uso di mascherine e guanti per la

consultazione di libri. Una proposta ancora più veloce per tutti i servizi pubblici potrebbe inoltre essere un’app mobile del comune su cui è possibile accedere ai servizi e prenotarsi. Speriamo al più presto di uscire da questo incubo e di poter riprendere serenamente le nostre attività.

Comunicato stampa Maria Lucia Belli Presidente GN MSGC

