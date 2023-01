MSGC, “Lo zaino di Babbo Natale”, Belli (GN): “Grazie a tutti, il ricavato è stato donato presso la Caritas”

A seguito dell’iniziativa di Gioventù Nazionale MSGC intitolata “Lo zaino di Babbo Natale”, che si è realizzata durante il periodo natalizio e che ha visto la raccolta di materiale scolastico e non solo per i meno fortunati, il 9 gennaio il ricavato è stato donato presso la Caritas di Monte San Giovanni Campano.

In molti hanno donato materiale didattico, abbigliamento e tanto altro presso la cartolibreria Mel Store, che ringraziamo per la disponibilità e la gentilezza, di Monte San Giovanni Campano. Il pensiero durante le feste natalizie non poteva che andare alle famiglie più bisognose e ai più piccoli, sperando di regalare un sorriso. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e il proficuo lavoro dei volontari della Caritas.

Maria Lucia Belli

Presidente GN MSGC