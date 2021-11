MSGC – Le bollette ACEA più difficili del codice di Hammurabi

Le bollette ACEA restano un mistero per buona parte della popolazione Ciociara ed infatti il Comitato Civico Free Monte ha fatto interviste telefoniche a random e tra gli intervistati (più di 100) c’è stata una sola persona in grado di decifrare la bolletta del servizio idrico integrato. Insomma le bollette Acea non sono facili da comprendere , sono scritte con caratteri troppo piccoli per le persone anziane e sono stati tanti gli anziani a dire che hanno desistito nel comprenderle dicendo chiaramente in dialetto Ciociaro: “Alla bona di Dio”. Popolazione che preferirebbe leggere il Codice di Hammurabi al posto delle bollette dell’acqua per quanto sono difficili da capire. Un esempio fra tutti: Come comprendere la quota che riguarda la depurazione delle acque reflue urbane ed è a questo punto preciso agli intervistati è scappata l’imprecazione quando hanno finalmente capito che solo da poco tempo sono stati riordinati i depuratori grazie all’intervento dei Cittadini di Monte San Giovanni Campano che si sono riuniti in associazione tra di loro. E allora la voce depurazione negli anni passati cosa riguardava se i depuratori erano insufficienti , malfunzionanti ed obsoleti? Lo sa Dio e i dirigenti di ACEA ma di certo non lo sa la popolazione che continua a pagare la depurazione dal 2004 come se avesse sempre funzionato in modo perfetto. In buona sostanza la popolazione ha pagato per inquinare l’Ambiente in cui vive. Era felice e non se ne accorgeva. In compenso però Acea sponsorizzava le sagre di pasta e fagioli…Nel confronto diretto, senza ombra di dubbio , le bollette di ACEA Ato 5 Spa vincono per difficoltà sulla traduzione del Codice di Hammurabi.

Comitato Civico Free Monte – foto archivio