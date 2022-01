MSGC – La polemica sui debiti pregressi infesta le chat dei Monticiani

Non si era mai vista una polemica così accesa sui debiti del Comune ma lo scontro a distanza tra il Consigliere Tatangelo e l’ex sindaco Veronesi lascia dubbi sulle accuse reciproche e quindi è arrivato il momento di fare chiarezza. Il Comitato Civico Free Monte, dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di istituire il Registro del Contenzioso , ritiene indispensabile che quel registro sia di pubblica consultazione per la natura dei debiti, l’esigibilità e la loro cronistoria . E’ indispensabile evitare ulteriori botta e risposta sulla stampa come quello avvenuto tra il consigliere di maggioranza Avv, Tatangelo Lorella e l’ex sindaco Geom.Angelo Veronesi. Polemica dalla stampa che di certo non ha esaltato l’affidabilità amministrativa remota, passata e presente del Comune di Monte San Giovanni Campano. Dopo tanto clamore mediatico diventa obbligatorio chiedere alla protagonista della “singolar tenzone” se è vero che il debito contratto prima del 2011 con l’Associazione Nazionale Città dell’olio sia stato sottoscritto nientemeno quando era assessore all’Ambiente l’attuale sindaco pro tempore Dott. Emiliano Cinelli. Il Comitato Civico Free Monte non crede alle voci che circolano su tutta la diatriba innescata dal consigliere Tatangelo che servirebbe da monito alla maggioranza dopo la delusione per la mancata candidatura alle elezioni provinciali. Insomma i Monticiani che sono lontani dalle beghe di palazzo vogliono sapere la verità sui debiti soprattutto dopo che il comune vuole istituire il Registro del Contenzioso che presuppone un’attenta analisi di tutti i contenziosi. Per evitare nuovi e sterili botta e risposta il registro del contenzioso dovrebbe essere gestito da una commissione istituita dal Consiglio Comunale. Si toglierebbe lo spazio ai personalismi e ad ulteriori attacchi politici tra consiglieri comunali di maggioranza , nei confronti di quelli dell’opposizione e contro i consiglieri delle passate amministrazioni comunali.

COMUNICATO STAMPA