MSGC – L’ Avv. Maria Luisa Ambroselli è il segretario del Comitato Civico Free Monte.

Il 2021 per Free Monte inizia sotto i migliori auspici ed infatti è l’Avv. Penalista Maria Luisa Ambroselli che sostituisce l’invitto Giancarlo Cinelli Vice Ispettore della Polizia Penitenziaria nel ruolo di Segretario del nostro Comitato Civico.

Il Presidente : “Giancarlo Cinelli è stata la persona al posto giusto per molto tempo ed è stato elemento di grande riferimento per l’intero Comitato Civico che da tempo ha superato i cento iscritti”.

Dal 2 Gennaio 2021 inizia una storia tutta nuova e al femminile per Free Monte ed infatti nel momento in cui l’Avv. Maria Luisa Amroselli ha ricevuto la proposta ed ha accettato l’incarico ha dichiarato espressamente di voler perseguire con impegno profuso tutte le attività del Comitato Civico Free Monte finalizzate alla tutela del più debole e per il bene della Collettività. E’ l’avvocato che difende l’interesse diffuso dei Monticiani nella battaglia continua contro la corruzione ed è la persona adatta capace di sbaragliare la confusione ingenerata da alcuni pseudo politici che cercano di confondere la giustizia penale con la politica di schieramento politico. L’Avv, Ambroselli è chiamata insieme ai suoi colleghi a far pulizia dei lupi travestiti da agnelli che considerano la Società Civile come la loro dispensa sempre pronta ad essere saccheggiata.



Affiancherà il Presidente e i suoi Colleghi Avvocati nei procedimenti pendenti presso i Tribunali di Frosinone e Cassino e in tutti gli altri procedimenti che ci saranno in futuro.

Nella foto l’Avv. Penalista Maria Luisa Ambroselli – Ordine degli Avvocati di Cassino –

Comitato stampa Civico Free Monte