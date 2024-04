MSGC – Il succsso del progetto Medicalmonte 2024 arriva con le scelte coraggiose del volontariato

Terra Nostra ha risposto all’avviso pubblico del Comune di Monte San Giovanni Campano “PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI GIORNATE DI PREVENZIONE E DI SCREENING GRATUITI SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA CITTADINANZA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Insieme per la prevenzione” con Il progetto Medicalmonte 2024.

Il progetto presentato da Terra Nostra è di grande rilevanza socio sanitaria e consiste nella somministrazione di screening condotti su una fascia della popolazione ed hanno lo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori , quelle anomalie da cui la malattia si sviluppa, prima che si manifesti con i sintomi o segni.

Le giornate della prevenzione saranno almeno 24 nell’anno 2024 e consistono nella somministrazione di screening che sono diversi dagli accertamenti prescritti dal medico per identificare la natura di un disturbo. Gli screening del progetto Medicalmonte 2024 hanno lo scopo di escludere una malattia, mentre gli accertamenti clinici comprendono un insieme di esami al fine di capire la natura di un disturbo.

Nei fatti il progetto Medicalmonte 2024 è il più grande progetto socio sanitario per Monte San Giovanni Campano che , però, ha radici profonde che affondano nel 2016. E’ stato, ora, perfezionato dall’Associazione Terra Nostra e dalla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Monte San Giovanni Campano arrivando ad interessare la popolazione scolastica di Monte San Giovanni Campano.

I primi risultati ottenuti sono quelli dell’alto indice di gradimento della popolazione che partecipa con entusiasmo all’iniziativa. La grande visibilità del Progetto Medicalmonte 2024 invece è stata ottenuta grazie alla serietà e al senso civico dei volontari consapevoli di far parte di una comunità e di essere in stretta correlazione con altri esseri umani . Siamo arrivati all’Ottava giornata di prevenzione per il 2024 con l’iter progettuale che è ancora lungo ma ci è permesso dire che indubbiamente è una grande esperienza che ha le sue origini dal basso e che ha trovato terreno fertile nelle Istituzioni Scolastiche e nell’Amministrazione Comunale. Terra Nostra

COMUNICATO STAMPA