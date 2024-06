MSGC – Il Progetto Medicalmonte 2024 si conferma progetto di enorme interesse socio sanitario

Terra Nostra APS il 28.06.2024 ha realizzato lo screening di spirometria a compimento del 6° mese del Progetto Medicalmonte 2024 . Sono state realizzate 16 giornate della prevenzione, da gennaio a giugno 2024, che hanno interessato anche gli alunni del 1° e 2° Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano ed è stato somministrato anche lo screening di spirometria dalla Dott. Teresa Petricca pneumologa molto nota per le sue prese di posizione nell’ambito dell’inquinamento atmosferico che tedia tutta la provincia di Frosinone .

Il test di spirometria somministrato verifica il corretto funzionamento dei polmoni analizzando con precisione la respirazione del paziente. Effettuando normali inspirazioni ed espirazioni attraverso lo spirometro, uno strumento apposito dotato di uno speciale boccaglio, le informazioni ottenute vengono trasformate da un computer in un tracciato, lo spirogramma, un documento che restituirà una fotografia della ventilazione, ossia della capacità polmonare.

La spirometria è fondamentale per la diagnosi ed il monitoraggio di numerose malattie dell’apparato respiratorio, in particolare della BPCO (Bronco pneumopatia Cronica Ostruttiva) che è una delle 10 principali cause di morte nella società attuale sempre più soggetta a forme di inquinamento outdoor e indoor.

Fenomeno delle morti causato principalmente dall’inquinamento dell’aria tanto che l’Unione Europea ha già condannato l’Italia esattamente per la pessima qualità dell’aria in provincia di Frosinone. Di certo anche Monte San Giovanni Campano è interessato dall’inquinamento dell’aria ed infatti della buona aria che c’era è rimasto solo il ricordo. Ora siamo tra i comuni più inquinati dalla nostra provincia anche se questo fatto viene taciuto senza alcun pudore.

Lo Staff del progetto Medicalmonte è particolarmente soddisfatto per la partecipazione della popolazione e vuole sottolineare la presenza allo screening di persone giunte da Patrica nella Valle del Sacco dove la pessima qualità dell’aria è percepita da tutti in quell’areale fortemente compromesso dalla pressione antropica per la presenza di troppe industrie insalubri.

Resta , comunque, la soddisfazione di aver realizzato in 6 mesi un enorme progetto socio sanitario per Monte San Giovanni Campano e di poter continuare ad essere utili in una società che è sempre più distratta per i problemi sociali.

Comunicato stampa Terra Nostra APS Progetto Medicalmonte 2024