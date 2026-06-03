MSGC, il Prefetto richiama il Comune: rendiconto ancora nel caos

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Il rendiconto di gestione 2025 torna al centro dello scontro politico-amministrativo. Dopo il rinvio della seduta del 28 maggio, andata deserta per l’assenza della maggioranza, il Consiglio comunale è stato nuovamente convocato per questa sera alle 20 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno l’approvazione del documento contabile che fotografa la situazione economica e finanziaria dell’ente.

La vicenda assume un peso particolare alla luce della diffida inviata dal Prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, che ha richiamato il Comune al rispetto dei termini previsti dalla legge per l’approvazione del rendiconto. Un passaggio delicato che mette l’amministrazione di fronte alla necessità di chiudere una pratica fondamentale per la gestione dell’ente.

Oltre al rendiconto, in aula approderanno numerosi altri punti. Tra questi le interrogazioni presentate dal gruppo consiliare “Insieme per il futuro di Monte”, che chiede chiarimenti su alcune questioni ritenute strategiche per il territorio: dall’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici alla situazione della cava in località Bagnara, fino allo stato di avanzamento dei lavori negli edifici scolastici.

Particolare attenzione sarà riservata anche al riconoscimento di debiti fuori bilancio e alla cosiddetta “rottamazione quater”, misura che consente una definizione agevolata delle entrate comunali. Temi che potrebbero alimentare il confronto politico tra maggioranza e opposizione in una seduta che si preannuncia particolarmente intensa.

Dopo settimane di tensioni e rinvii, il Consiglio comunale è chiamato a dare risposte concrete e a superare una fase di incertezza che rischia di avere ripercussioni sull’attività amministrativa e sulla programmazione futura del Comune.