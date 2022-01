MSGC – Il Comune sbaglia il cognome dell’avvocato incaricato di recuperare le somme dovute per la Piscina Comunale

Il Comitato Civico Free Monte segue pedissequamente tutte le vicende legate alla piscina comunale di Monte San Giovanni campano comprese le azioni poste in essere dall’ente pubblico per il recupero delle somme dovute al comune di Monte San Giovanni Campano dalla società Phisioglobal s.r.l. in esecuzione delle sentenze n. 154/2017 e n. 736/2018 del Tribunale di Frosinone. Oltre a ciò Free Monte ha verificato puntualmente anche l’impegno di spesa e l’affidamento dell’incarico legale per il recupero delle somme dovute. Ebbene il responsabile del Servizio Lavori Pubblici di Monte San Giovanni Campano nella determina 361 Del 30-12-21 Numero 1701 Del 30-12-21 ha sbagliato clamorosamente il cognome dell’Avvocato a cui ha conferito l’incarico con codice CIG Z2B34ABE2B per una parcella da pagare alla professionista di €5427,22 . Somma di denaro che trova imputazione al cap.138/5 del bilancio corrente con all’oggetto: “Spese per liti arbitraggi e risarcimento danni”. Un errore per una questione così delicata è uno strano presagio per il futuro di quell’ufficio tecnico che evidentemente non è così preciso come vuole sembrare. Ebbene il Comune cerca giustamente il recupero del denaro come prevedono le sentenze ma non si interessa al danno d’immagine che ha subito, non spiega alla popolazione perché la Piscina Comunale è chiusa e nulla dice per i conti fatti con la seconda ditta che era subentrata alla Phisioglobal. Maggiore attenzione nel leggere le determine ce la dovrebbe mettere anche il responsabile del Servizio Finanziario del Comune che per firmarla la deve pur aver letta. Il Comitato Civico Free Monte è sempre attento e segue ogni azione per il procedimento Piscina Comunale fino a quando verrà accertata tutta la verità.

Comunicato stampa Comitato Civico Free Monte