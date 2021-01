MSGC – Il Comitato Civico Free Monte ha chiesto a Palazzo Chigi di far rimuovere lo stemma austriaco dalle auto del Comune

Proteste … denunce … infinite proteste… come se non ci fosse un domani! Il Comitato Civico Free Monte si è dovuto sostituire agli pseudo politici che del silenzio ne hanno fatto una ragione di schieramento partitico o di opportunità politica che nulla hanno a che fare con i problemi reali della comunità. Insomma a Monte San Giovanni Campano da troppo tempo è di moda il giochino delle tre scimmiette… del non vedo, non sento e soprattutto non parlo .

Questa volta il Comitato Civico Free Monte si è dovuto rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e precisamente all’ Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze Settore Araldica Pubblica per chiedere la rimozione della corona austriaca del Niederösterreich dallo stemma del Comune di Monte San Giovanni Campano che attualmente è stampato sui mezzi comunali.

La vicenda, si spera, troverà veloce soluzione perché il Comitato Civico è già stato contattato dalla Funzionaria responsabile di Palazzo Chigi che con tanta gentilezza ha escluso con assoluta certezza autorizzazioni concesse dall’Italia per l’apposizione della corona austriaca su uno stemma comunale.

Free Monte chiede quindi la rimozione dello stemma austriaco che dovrebbe identificare il Comune di Monte San Giovanni Campano sui mezzi comunali e in qualsiasi altro luogo siano stati affissi o pubblicati.

Si chiede la celere rimozione di quel simbolo austriaco per non ingenerare confusione e soprattutto per non riportare alla mente di tanti anziani quel brutto periodo dell’occupazione nazista durante il quale il nostro comune fu comandato da un capitano Austriaco che ridusse alla fame l’intera popolazione e che provocò anche la morte di un nostro concittadino ricordato con la medaglia di bronzo al valore . Stemma che chiaramente offende la memoria di tutti i monticiani che combatterono nel primo Conflitto Mondiale e anche di quanti ebbero a soffrire nel Secondo Conflitto Mondiale.

Si confida in un intervento immediato dell’Ufficio del Cerimoniale dello Stato e si resta in attesa delle decisioni ufficiali ricordando che lo stemma del Comune di Monte San Giovanni Campano deve essere uguale sempre tanto da trasmettere colori e disegni intatti alle future generazioni in quanto parte della nostra storia vera che non può essere distorta o travisata da decisioni pseudo politiche prese con atti non previsti dalla specifica normativa vigente. Per evitare confusione si pubblica lo stemma per le città come Monte San Giovanni Campano con le caratteristiche tecniche dettate dall’art. 5 del dpcm 28.01.2011.

COMUNICATO STAMPA Comitato Civico Free Monte