MSGC, il Cimitero del Capoluogo rimasto senza loculi

<“Dalle stelle al… nulla”, è proprio il caso di dire. L’attuale amministrazione Cinelli, dal suo insediamento ad oggi è in perenne vacanza – dicono i Consiglieri di Impegno Comune Michele Ciardi ed Angelo Veronesi. – Inverosimile, assurdo, mai successo nella storia del nostro bel paese che nel civico cimitero del Capoluogo non ci siano più “loculi disponibili” per dare degna sepoltura ai nostri cari; un’offesa non solo alla dignità ma anche alla memoria degli affetti. In un anno e mezzo di mandato questa scellerata amministrazione non è riuscita a concretizzare il progetto esecutivo di 150 loculi ereditato dalla precedente amministrazione Veronesi, già approvato dal genio civile e pronto per essere realizzato. Non solo, tale inerzia li ha condotti a compiere uno scempio, un vero e proprio deturpamento al nostro bel cimitero, alla visibilità dell’aspetto decoroso con la indecente, oscena ed immorale realizzazione di un monoblocco di loculi provvisori nel bel mezzo dell’area a verde in prossimità dell’ingresso cimiteriale. Blocco che, a loro dire, doveva essere rimosso entro 2 mesi ma che dal mese di dicembre staziona ove è stato ubicato impedendo peraltro la panoramicità ed armonia dei luoghi cimiteriali. Purtroppo anche la disponibilità di tale blocco è esaurita. E adesso? Collocheranno un altro scempio del genere in aderenza? Nel frattempo useranno come deposito la camera mortuaria o proveranno ad indurre alla cremazione? Inaudito, basti pensare che il nostro cimiero era apprezzato da tutti e considerato tra i più belli e decorosi della provincia ed oltre, un fiore all’occhiello, frutto di impegno ordinario ed amorevole passione da oltre dieci anni ad oggi. Da un anno e mezzo a questa parte solo inadeguatezza e menefreghismo, nessuna concretezza anzi, siamo all’abbandono totale della “cosa pubblica”, nessun’opera, nessuna manutenzione, nessuna cura: il nulla>.

