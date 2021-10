MSGC – I Consiglieri di “Impegno Comune” Ciardi e Veronesi chiedono lumi su rifiuti e mensa scolastica

I Consiglieri Comunali del Gruppo “Impegno Comune” Michele Ciardi ed Angelo Veronesi, questa mattina hanno protocollato due interrogazioni rivolte al Sindaco ed Assessore/Consigliere delegato in merito a due problematiche urgenti ed ormai improrogabili. In particolare chiedono di sapere, a distanza di ben otto giorni dalla comunicazione della SAF, quali azioni concrete sono state intraprese dall’Amministrazione per risolvere il grave disservizio che si è venuto a creare ai cittadini che stanno trattenendo i rifiuti solidi urbani – indifferenziati all’interno delle proprie abitazioni, con tutte le conseguenze del caso ivi comprese questioni di carattere igienico-sanitario. L’Amministrazione sta forse aspettando che la problematica si risolva da sola o che la risolvano altri? Alla luce del fatto che il comune di Fumone già da ieri ha risolto il problema conferendo tali rifiuti in altro sito e ripristinando completamente il servizio, non si capisce per quale motivo a tutt’oggi, a Monte San Giovanni Campano, non solo siamo ancora alle calende greche, ma non è stato neanche pubblicato alcun avviso che comunichi una data di riattivazione del servizio, neanche presunta. Ed ancora chiedono se, oltre a diffondere sui social l’avviso di sospensione del servizio, tra l’altro pubblicato tre giorni dopo e a firma del Responsabile, sia stata messa in atto qualche altra iniziativa per alleviare i disagi che tale problematica sta causando ai cittadini.Chiedono delucidazioni anche in merito all’attivazione della mensa scolastica. Ciardi e Veronesi ricordano che la precedente Amministrazione aveva pianificato l’attivazione di detto servizio già dal 20 settembre u.s. superando e risolvendo qualsiasi problematica ostativa di competenza comunale e che anche la ditta appaltatrice era pronta per quella data. Durante una conferenza di servizi con la presenza dei Dirigenti Scolastici del 1° e 2° Istituto Comprensivo poi, è emerso che non erano state ancora assegnate le risorse umane agli istituti stessi, in particolare non era stato ancora assegnato il personale ATA da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone e che quindi, a quella data, non si aveva a disposizione il personale necessario per fornire il dovuto supporto per svolgere tale servizio in piena e completa sicurezza. Poiché tale problematica ad oggi però, è stata ampiamente superata, non si capisce come mai, a distanza di ben oltre un mese, non solo tale servizio non è ancora attivo, ma non è stata neanche stabilita una data di attivazione e ovviamente, né agli Istituti interessati, né ai genitori degli alunni fruitori, è arrivata formalmente alcuna comunicazione in merito. Si resta in attesa di urgente riscontro.

COMUNICATO STAMPA

