MSGC – Gravi criticità Ambientali, degrado, inciviltà e società civile “distratta”

MSGC – Legambiente Circolo Lamasena e Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano si sono dispiegate sul territorio Monticiano per denunciare le criticità Ambientali ivi presenti . All’inciviltà di pochi che hanno abbandonato rifiuti lungo la scarpata della strada comunale che da Poldo conduce a Laoria corrisponde anche la “distrazione” della società civile che non si contrappone in modo netto a tale degrado, denunciando gli incivili o cercando di promuovere azioni di bonifica di quella che, ai sensi di legge, può essere considerata una vera e propria discarica.

Purtroppo, sono state scarsamente recepite le azioni di sensibilizzazione, condotte a più riprese dalle associazioni di protezione ambientale, sulla bellezza dei luoghi che vengono deturpati dai rifiuti e che meriterebbero ben altra attenzione e cura.

I volontari di Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano e del Circolo Legambiente Lamasena si sono poi portati nelle vicinanze di Fontana Canale dove è stato rinvenuto eternit abilmente occultato. Una storia infinita quella dell’eternit e de furbetti che sistematicamente lo abbandonano negli spazi pubblici in modo da far pagare all’intera Comunità ogni spesa per lo smaltimento.

La ricognizione è continuata con una visita alle compostiere abbandonate presso il parcheggio della Piscina Comunale. Oramai quella struttura pur presentando un vistoso cartello per lavori di manutenzione presenta la recinzione divelta e la presenza di rifiuti di varia natura, compresi alcuni pneumatici. Sullo sfondo come una “barricata” sono presenti le compostiere acquistate con un finanziamento della Provincia di Frosinone che lì giacciono quando avrebbero potuto avere un ruolo importantissimo sulla riduzione dei rifiuti.Le Associazioni alleate nella difesa del territorio chiedono al Comune di promuovere una stretta cooperazione tra l’ente, i cittadini virtuosi e le associazioni di protezione ambientale per contrastare l’odioso illecito di abbandono di rifiuti da parte di ignoti. Le associazioni scriventi chiedono, in primis, all’amministrazione comunale di installare fototrappole nei luoghi più critici che sono oggetto di sversamenti illeciti. Quest’ultima misura, che è in fase attuativa nel vicino comune di Boville Ernica, è di per sé già dissuasiva ed ha il vantaggio di avere dei costi realizzativi piuttosto contenuti rispetto alla complessità che sottende alla messa in esercizio della video-sorveglianza.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano – Legambiente Circolo Lamasena

