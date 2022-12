MSGC, Gioventù Nazionale: “La solidarietà non va in vacanza!”

Il sociale è stato un tema centrale per Gioventù Nazionale e anche a Monte San Giovanni Campano cerchiamo di essere sempre avanguardia; parte da domani l’iniziativa “ Lo Zaino di Babbo Natale”.

Raccolta di materiale scolastico durante il periodo natalizio per le famiglie meno abbienti, il ricavato verrà donato alla Caritas di Monte San Giovanni Campano.

Per donare materiale didattico e non solo recarsi presso la Cartolibreria Mel Store a Monte San Giovanni Campano dal 01/12 al 20/12.

Maria Lucia Belli – Presidente GN MSGC