MSGC – Giornata Nazionale dell’Albero. Salviamo il bosco Morroni candidato al Premio Nazionale del Paesaggio 2026

Fare Verde Provincia di Frosinone APS insieme ai gruppi di Monte San Giovanni Campano, Morolo, Castelliri e al Comitato L’Avamposto della Valle del Sacco hanno celebrato la ricorrenza con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano.

Oggi i bambini delle classi Quinta A e Quinta B di Anitrella hanno piantato con noi l’Albero della PACE donato dal vivaio Universal di Scifelli: un gesto semplice, ma carico di significato, dedicato a tutti i piccoli che hanno perso la vita nelle guerre.

Una voce innocente ha letto la poesia “Dipingo la Pace” di Talil Sorek. La scolaresca ha cantato e condiviso pensieri sinceri su PACE e NATURA, trasformando l’area verde Colle Cipullo in un messaggio universale di speranza.

Il presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, emozionato, ha ricordato: “Questa è la speranza per il futuro. Non stiamo sbagliando da nessuna parte nel difendere con tenacia l’Ambiente, la Natura e la Biodiversità.”

Alla presenza del Sindaco Emiliano Cinelli, del Vicesindaco Sabrina Sciucco e del Consigliere Marco Caserra delegato ai Lavori Pubblici, è stato annunciata la partecipazione al Premio Nazionale Ambiente 2026 con il progetto Salviamo il Bosco Morroni ormai arrivato ad oltre 430 piante di Leccio e Querce messe a dimora nella parte del bosco distrutta dagli incendi.

Un albero piantato oggi è un futuro che cresce domani. La Pace e la Natura camminano insieme, e i bambini ci hanno insegnato che difenderle è il più grande atto d’amore. Fare Verde Provincia di Frosinone APS