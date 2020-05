MSGC – Frazione Colli : Alla Madonnina di Lourdes solo “monnezza”.

Gli untori del terrirtorio che inzozzano l’Ambiente non trovano pace neppure in tempo di pandemia. La situazione: Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano da anni chiede la costruzione dell’isola ecologica che doveva essere installata durante il decennio della gestione Sangalli; Una parte della popolazione incivile e scarsa culturalmente preferisce buttare i rifiuti per strada consapevole di non passare nessun guaio perchè il territorio non è controllato; Per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti era stato proposto al Comune di installare foto trappole o un sistema di video sorveglianza ma alla prova dei fatti fu presentato un progetto di finanziamento alla Regione Lazio privo della firma del rappresentante legale ossia del sindaco.

Intanto i rifiuti vengono abbandonati presso la Madonnina di Lourdes a COLLI , lungo la provinciale prima del ponte Papetti, lungo le scarpate della Poldo/Laoria in località Torretta, all’Arajetta, sotto Piazza Aldo Moro a Colli solo per citare i luoghi di maggiore scarico abusivo. “Monte San Giovanni Campano è il paese dalla forte vocazione religiosa dove soprattutto nel mese di Maggio alla Madonna vengono portati i fiori ma ciò non vale a COLLI dove i fedeli alla Madonnina di Lourdes ci portano la “monnezza”. Cit. di Marco Belli

Tutto questo marasma indica chiaramente una gestione approssimativa del servizio di igiene urbana facilmente dimostrabile dal fatto che in quasi 11 anni di raccolta porta a porta il Comune non è riuscito a cogliere gli obiettivi previsti per il 2012 quando l’Italia pensa già al futuro con gli obiettivi del 2025. Praticamente il servizio di igiene urbana come concezione è rimasto dietro di almeno 10 anni e i risultati dimostrano che ancora non è decollata l’economia circolare e altro tipo di tariffazione che avrebbero generato minori costi e soprattutto entrate per rendere più leggere le bollette della popòlazione. Non c’è alcun motivo di fare la raccolta differenziata se le materie prime seconde prodotte dalla raccolta differenziata non producono NULLA. Il PEF per i rifiuti parla chiaro: A Monte San Giovanni Campano la raccolta dei rifiuti comporta solo spese perchè il Comune aliena (senza occuparsene) le materie prime seconde all’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti. Monte San Giovanni Campano deve proiettarsi verso nuovi obiettivi per la raccolta differenziata previsti per gli anni 2025 e 2030 per resatare al passo con i tempi. Si consiglia vivamente di rimuovere tutti i dipendenti comunali che gestiscono il servizio di igiene urbana per non aver raggiunto gli obiettivi previsti per l’anno 2012 e di assegnare l’incarico ad altro personale perchè nei prossimi 5 anni si dovranno raggiungere livelli qualitativi per la produzione di materie prime seconde che al momento sono lontani anni luce da quanto prodotto con il porta a porta a Monte San Giovanni Campano.

comunicato stampa

Correlati