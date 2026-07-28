MSGC- Fine dei giochi: cade la giunta Cinelli

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Si chiude ufficialmente l’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Emiliano Cinelli. Le dimissioni contestuali del vicesindaco Sabrina Sciucco e di otto consiglieri comunali hanno determinato la fine anticipata della consiliatura, aprendo una nuova fase politica per il Comune.

La crisi, maturata nelle ultime settimane, è sfociata nella sottoscrizione dell’atto irrevocabile di dimissioni da parte dei consiglieri davanti a un notaio. Il documento è stato trasmesso al Comune e alla Prefettura di Frosinone, che avvierà l’iter previsto dalla normativa per lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario prefettizio fino alle prossime elezioni.

Nella lettera indirizzata al sindaco, i firmatari spiegano la decisione con il venir meno del rapporto di fiducia, evidenziando profonde divergenze di carattere politico e amministrativo che, a loro giudizio, rendevano impossibile proseguire l’attività di governo.

Si conclude così un mandato iniziato nel 2021 e caratterizzato da un crescente clima di tensione culminato con la caduta dell’amministrazione. Ora l’attenzione si sposta sul futuro di Monte San Giovanni Campano, chiamato a voltare pagina e a prepararsi alla prossima sfida elettorale.