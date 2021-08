MSGC – Fare Verde: “Tardiva l’ordinanza del sindaco per la prevenzione degli incendi”

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano trova grottesca l’ordinanza ferragostana n.15 del sindaco di Monte San Giovanni Campano emessa il 12 Agosto 2021 per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi che è in pubblicazione sull’albo pretorio del Comune e ci resterà fino al 27 Agosto.

E’ perfettamente inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati ed infatti solo dopo gli incendi di questi giorni è stata emessa l’ordinanza di prevenzione che il Comune di Monte San Giovanni Campano avrebbe dovuto emettere prima del mese di giugno 2021.



Infatti è lo stesso Comune che candidamente scrive nell’ordinanza n.15 firmata dal sindaco : Allora è Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano , con un richiamo bucolico, a ricordare al Sindaco di Monte San Giovanni Campano che l’ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi l’avrebbe dovuta fare nel mese di Maggio 2021 quando gli asini vanno in amore e ragliano. Le ordinanze ferragostane quando è andato a fuoco il possibile e immaginabile non servono a nulla.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano