MSGC – Fare Verde:” L’isola ecologica è stata chiusa: Non c’è niente di nuovo sotto il sole”

Lo strano di silenzio dei politici sull’isola ecologica non piace a Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano ed infatti il Comune diventa “strano” quando scrive nel suo comunicato stampa che l’isola ecologica è stata chiusa per le prescrizioni imposte dalla ASL comunicando la questione alla popolazione come se fosse un atto dovuto , come se la popolazione non avesse bisogno di spiegazioni . Ebbene la storiella scritta sul comunicato Comunale non è completa per quella struttura pubblica entrata in funzione nel settembre 2020 dopo una inaugurazione in pompa magna della vecchia giunta comunale tra le sole proteste di Fare Verde che la dichiarava “zoppa”. Ed infatti la chiusura dell’isola ecologica è avvenuta in seguito all’esposto di Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano alla Direzione della ASL di Frosinone e ai Carabinieri del Lavoro di Frosinone. La segnalazione illustrato le criticità dell’isola ecologica di Monte San Giovanni Campano con la specifica richiesta di chiusura dell’impianto per le gravi carenze strutturali fino al suo adeguamento se ritenuto possibile.

In buona sostanza Fare Verde ha segnalato alle Autorità le gravi criticità dell’isola ecologica che poi hanno comportato la chiusura dell’impianto in attesa delle prescrizioni emesse dalla ASL. Interventi di adeguamento che dovranno essere realizzati con ulteriori spese per rendere nuovamente fruibile quel servizio pubblico ai Cittadini.

Dopo tutto questo marasma ci si aspettava dal Comune ben altro annuncio ossia l’apertura di un’inchiesta amministrativa per capire le responsabilità degli errori così grossolani e invece…

“ Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole” .

Intanto Fare Verde è in attesa di tutte le notizie necessarie per sapere quanto altro denaro servirà per mettere a norma l’isola ecologica anche per capire se c’è stato danno all’erario visto che in Consiglio Comunale nell’agosto del 2020 ci fu la risposta ad una specifica interrogazione da parte di un consigliere comunale:

“ Il Sindaco comunica che, per l’isola ecologica, i lavori sono stati ultimati ed è stato acquisito il certificato di regolare esecuzione”. Ed ancora “ … il Sindaco ribadisce che l’isola è stata completata. E ciò grazie alla quotidiana attenzione dell’Amministrazione in carica”. Frasi estratte tali e quali dal verbale della delibera del Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano n.24 del 31.8.2020.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano censura in modo severo gli strani personaggi che si vogliono complicare la vita sapendo dell’intensa attività di vigilanza che Fare Verde attua sulle opere pubbliche realizzate e in costruzione . L’importante, per ora, è che quell’impianto sarà adeguato, reso sicuro e funzionale al servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e visto che ci siamo si spera anche che si metterà fine a quella pratica balorda del trasbordo dei rifiuti tra camion della nettezza urbana perché inevitabilmente viene lasciato sul terreno tanto percolato e di “monnezza” qui ce n’è già fin troppa.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano