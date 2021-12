MSGC – Fare Verde: “Isola ecologica chiusa e rifiuti per strada”

Rifiuti abbandonati davanti all’isola ecologica e in altre località del territorio comunale come se non ci fosse un domani. L’inciviltà ha preso il sopravvento sull’amministrazione comunale che dovrebbe dare indicazioni precise per il servizio di igiene urbana. Quella del comune sembra più che altro una corsa per raggiungere un improbabile 71% che permetterebbe alla società che attua la raccolta differenziata di incassare un premio di efficacia. Stando ai rifiuti abbandonati che si vedono in giro l’azione comunale somiglia sempre di più ad un escamotage di matematica più che ad un servizio di igiene urbana. Se c’è chi sporca ci deve pur essere chi pulisce ed è sotto gli occhi di tutti che le pulizie sono un miraggio. Il trionfo dell’inciviltà lo può vedere solo Fare Verde come se fossimo nella terra di mezzo dove i rifiuti abbandonati diventano invisibili a tutti compreso le gloriose associazioni che giocano al “volemose bene” tanto poi la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati li paga la popolazione nel mal comune mezzo gaudio. Una storia a cui verrà messa la parola fine.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano