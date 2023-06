MSGC, Fare Verde: “Folgorati sulla via per Strangolagalli”

Fare Verde Monte San Giovanni Campano ringrazia la Geologa Dott.ssa Maria Manuel della Provincia di Frosinone per aver spiegato la predisposizione al dissesto idrogeologico e la fragilità del territorio all’inizio della trasmissione Buongiorno Regione di RAI 3. Del 29.06. 2023. Gli iscritti di Fare Verde Monte San Giovanni Campano sono stati “illuminati ” dalle rilevazioni della Geologa tanto è vero che c’è stato perfino chi ha detto: “Con tutte le frane che ci sono da più di dieci anni nessuno di noi ha pensato che il territorio fosse fragile”. Quindi ancora grazie alla geologa Maria Manuel che ci ha letteralmente “folgorato sulla via per Strangolagalli”.

L’intervento del geometra della provincia di Frosinone poi è stato “meraviglioso” perché con un candore di altri tempi ( quando gli enti pubblici si vergognavano per i lavori che andavano per le lunghe) ci ha detto che il progetto di sistemazione della frana Santa Prudenziana sulla strada provinciale che collega Monte San Giovanni Campano con Strangolagalli è obsoleto e deve essere adeguato con nuovi incarichi professionali e sui costi da sopportare che si aggirano a circa € 1.500.000,oo . A questo punto , però, Fare Verde oltre a non capire con quale progetto il Comune ha chiesto il finanziamento deve necessariamente affermare che è stata una benedizione la bocciatura ricevuta per il finanziamento richiesto in quanto il denaro non sarebbe bastato per sistemare .la frana di Santa Prudenziana.

Assente l’ufficio tecnico Lavori Pubblici che da oltre 11 anni non riesce a sistemare nessuna frana tra quelle importanti come quelle presenti a Colli a Le Gotte.

Le frane nel frattempo lì giacciono in attesa del tempo del divenire degli eventi..

Il Presidente Belli: Mi ricollego alle dichiarazioni della Geologa della Provincia di Frosinone quando dice che l’erosione esercitata dal torrente Amaseno richiama i terreni sovrastanti. La regimentazione idraulica del torrente Amaseno ( che è senza acqua per circa 270 giorni l’anno) per evitare il dissesto idrogeologico è già stata già fatta con i lavori di sistemazione idraulica eseguiti quando l’attuale sindaco era amministratore Comunale di maggioranza . Se quel progetto ha fatto cilecca ci deve pur mettere le mani qualcuno altrimenti questa storia delle frane continuerà ad essere una storia infinita.

Fare Verde Monte San Giovanni Campano